Москва, 15 марта, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, полагая, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразила уверенность, что Украина одержит победу в конфликте с Россией. Об этом она рассказал в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Светлана Шевченко/РИА Новости Пранкеры Лексус (Алексей Столяров), Вован (Владимир Кузнецов)

«Я придерживаюсь очень простой точки зрения, что побеждают те, у кого самая большая пушка. Это очень глупый, базовый ковбойский принцип Дикого Запада», — сказала глава ЕЦБ. Лагард добавила, что в настоящее время Соединённые Штаты являются самой большой военной державой в мире, которая поставляет Украине самый большой объём вооружения.

Также Лагард призналась в занижении официального показателя инфляции в европейских странах.

«Мы заложили инфляцию в районе 7% за 2023 год. Мне придется перепроверить цифры, потому что я думаю, что говорю вам о показателе, который немного занижен. Инфляция, вероятно, выше», — сказала председатель Европейского центрального банка, признавшись, что в будущем будет отмечен рост процентных ставок.

Ранее Вован и Лексус развели от лица Петра Порошенко бывшего советника президента США Джона Болтона, экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего министра иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.