Москва, 15 марта, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 15 марта поднялась до +6,4 °С, это самый тёплый день с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС Москва. Люди на Красной площади во время дождя

По его словам, в 11:00 температура воздуха на главной метеостанции Москвы достигла +6,4 °С, что стало самым высоким показателем с начала года. Отмечается, что до этого в лидерах был день 2 января, когда температура поднялась до +6,2 °С.

«Московский март наконец-то обогнал январь», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в выходные 18–19 марта жителей Москвы ждёт весенняя погода.