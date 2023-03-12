Тишковец: весенняя погода ожидается в Москве в предстоящие выходные

Москва, , 18:10 — REGNUM Весенняя погода ждёт жителей Москвы в предстоящие выходные, воздух днём прогреется до плюс 2–7 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

«В выходные инициативу перехватит скандинавский антициклон, благодаря чему москвичей ждут погожие весенние деньки», — рассказал РИА Новости Тишковец.

Синоптик уточнил, что в тёмное время суток температура будет опускаться до нуля — минус пяти градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта жителей Москвы предупредили о задержках наземного транспорта из-за ухудшения погодных условий в столице. В центре Москвы, на метеостанции Балчуг, метеорологи зафиксировали 9 мм осадков, а это 23% от всего положенного лимита небесной влаги для марта.