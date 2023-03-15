Москва, 15 марта, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Около 300 млрд руб. выделило правительство РФ для выкупа самолётов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. Об этом 15 марта заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Министр транспорта РФ Виталий Савельев

«Мы пытаемся выкупить самолёты у иностранных лизингодателей, правительство выделило уже порядка 300 млрд рублей», — сказал Савельев.

По его словам, часть этих средств уже использовал «Аэрофлот» на выкуп десяти дальнемагистральных самолётов.

В 2022 году «Аэрофлот» сообщал о выкупе у иностранных лизингодателей 18 самолётов — восьми Airbus A330 и десяти Boeing 777.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года Минтранс РФ предложил авиакомпаниям способ выкупа иностранных самолётов.