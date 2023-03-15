* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 15 марта, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Боевик украинского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе боёв за Мариуполь признался, что убил мирного жителя, заподозрив его в помощи российским военнослужащим. Об этом 15 марта сообщает РИА Новости.

Цитата из видео Боевик «Азова»* организация, деятельность которой запрещена в РФ

По информации агентства, сейчас боевику уроженцу Херсона 26 лет, срочную службу он проходил в пограничной службе. В конце 2019 года приятель рассказал ему, что в националистическом полку имеется вакантная должность санитара. Тогда он решил устроиться туда на службу. По словам боевика, он рассчитывал на то, что воевать не придётся.

В начале апреля 2022 года его подразделение находилось в Мариуполе. В ходе боев националисты заметили мирного жителя, который не прятался в подвалы, как остальные граждане, а якобы выходил между позициями боевиков и ополченцев ДНР на разведку.

Отмечается, что националисты предположили, что житель может быть наводчиком ДНР, но они не пытались его задержать, а приняли решение убить мужчину.

По словам боевика, когда начался очередной бой и житель снова вышел, тогда санитар доложил об этом командиру, а командир отдал приказ ликвидировать жителя.

Отмечается, что боевик расстрелял его из автомата, тело мужчины забрали мирные жители.

«Стресс, нервы, подозреваешь всех вокруг себя. Да, были сомнения, что, возможно, что не так, возможно, все-таки не корректировщик огня», — отмечает санитар.

По информации агентства, в настоящее время боевик находится под арестом в России. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам участия в террористической организации.

Как передавало ИА REGNUM, по словам одного из российских военнослужащих, ВСУ несут огромные потери в технике и живой силе под Артёмовском, но не собираются забирать или обменивать тела своих погибших сослуживцев.