РИА Новости: ВСУ не забирают тела солдат, погибших под Артёмовском

Артемовск, , 10:32 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в технике и живой силе под Артёмовском, но не собираются забирать или обменивать тела своих погибших сослуживцев. Как сообщил 15 марта РИА Новости один из российских бойцов, много погибших украинских военных остались лежать под населённым пунктом Берховка. Военнослужащий подчеркнул, что российские вооруженные силы не чинят никаких препятствий забрать почивших: «Лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Говоря о причинах такого поведения ВСУ, российский солдат отметил, что у русских «другое» понимание войны: «Мы воюем, но до такого мы не доходим. Мы честно воюем, у нас другого просто не может быть».

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко предупредил, что украинские специалисты по кибератакам готовят материалы по дискредитации российских военнослужащих в районе городов Артёмовск и Часов Яр в ДНР.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении опубликованном в ночь на 15 марта, что оборона Бахмута (украинское название Артёмовска) будет усилена. Очень жёстко на Востоке — очень болезненно, — сказал Зеленский.

Если в Артемовске, который пока подконтролен Киеву, Вооруженные силы Украины будут окружены и потерпят полное поражение, Владимира Зеленского ждёт физическая расправа, заявил на на YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Призвав украинского президента задуматься над тем, что произойдёт с ним и с его семьёй, если в Артёмовске «случится Иловайск или Дебальцево», эксперт предрёк, что командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, если в Артемовске будет котел, «поднимут на вилы».

О падении критически важных оборонительных рубежей ВСУ в Артёмовске Донецкой Народной Республики известил на своей странице в соцсети корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке. По его словам, российские силы вошли в северный промышленный квартал и получили в том числе доступ к заводу «Востокмаш» — ВСУ теперь негде создавать надёжные укрепления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших в боях под Артёмовском, РИА Новости сообщил один из российских бойцов. Это далеко не первый случай подобного отказа со стороны ВСУ. В конце 2022 года аналогичная ситуация наблюдалась в Запорожье. Тела погибших боевиков ВСУ остаются лежать на линии фронта, противоположная сторона никак не реагирует на предложение вывезти их, заявлял тогда председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.