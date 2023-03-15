Спикер правящей партии Зимбабве Мутсвангва: в Африке растёт сопротивление США и Западу

Хараре, , 09:27 — REGNUM В Африке растёт сопротивление диктату западных стран и Соединённых Штатов, заявил спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.

Флаг Зимбабве © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Африканские страны сейчас заинтересованы в том, чтобы развиваться без диктата Запада, и сейчас очень много сопротивления Америке», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, в своё время африканские страны были наказаны за сопротивление США и Великобритании, но африканцы сейчас осознают, что у них сосредоточено большинство ресурсов, и «западные страны завидуют, хотят отобрать их, как они всегда это делали в колониальную эпоху».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что развитие связей со странами Северной Африки и Ближнего Востока входит в число безусловных стратегических приоритетов Российской Федерации в свете ситуации вокруг Украины.

Издание American Thinker признало, что большая часть стран в Южном полушарии встала на сторону России в ситуации с украинским кризисом, и Западу пора это признать.