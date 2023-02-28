Лавров: развитие связей со странами Ближнего Востока входит в число стратегических приоритетов РФ

Москва, , 12:19 — REGNUM Развитие связей со странами Северной Африки и Ближнего Востока входит в число безусловных стратегических приоритетов Российской Федерации в свете ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам Ближневосточной конференции клуба «Валдай», данное обращение зачитал его заместитель Михаил Богданов.

Сергей Лавров Василий Иванов © ИА REGNUM

В обращении отмечается, что укрепление разнопланового сотрудничества и диалога с каждой из стран Северной Африки и Ближнего Востока, а также работающими в регионе объединениями входит в число безусловных стратегических приоритетов внешней политики Российской Федерации.

«С удовлетворением констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами», — говорится в обращении.

Уточняется, что Россия продолжит работу над тем, чтобы Ближний Восток стал территорией безопасности, Москва будет содействовать в преодолении кризиса, принимать участие в постконфликтном восстановлении пострадавших стран.