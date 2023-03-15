ДНР, 15 марта, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших в боях под Артёмовском. Об этом РИА Новости рассказал российский боец.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Много погибших украинских военных остались лежать под населённым пунктом Берховка.

«Лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, то есть пожалуйста — приходите, забирайте», — пояснил военнослужащий.

Солдат сказал, что у русских «другое» понимание войны — «мы воюем, но до такого мы не доходим. Мы честно воюем, у нас другого просто не может быть».

Как сообщало ИА REGNUM, материалы по дискредитации российских военнослужащих готовят украинские специалисты по кибератакам в районе городов Артёмовск и Часов Яр в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.