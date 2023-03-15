Марочко: Киев попытается дискредитировать российские силы под Артёмовском

Луганск, , 08:37 — REGNUM Материалы по дискредитации российских военнослужащих готовят украинские специалисты по кибератакам в районе городов Артёмовск и Часов Яр в ДНР. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 15 марта в своём телеграм-канале.

Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ со снарядом © Константин Михальчевский/РИА Новости

По информации источников эксперта, работа офицеров одного из украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО) замечена в этом районе.

«Исходя из характера работы, основная задача — подготовка материалов, направленных на дискредитацию наших войск, а также поднятие морально-психологического состояния украинских боевиков», — написал Марочко.

Ранее эксперт сообщил о прибытии в район Часова Яра иностранной помощи для ВСУ. Груз прибыл на еврофурах с польскими номерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут) продолжаются ожесточённые бои. Накануне стало известно, что российские подразделения заняли часть завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). Его сравнивают с мариупольской «Азовсталью».