США могут вступить в конфликт Украины с РФ в случае угрозы поражения Киева
Херш: в случае угрозы поражения Украины США станут участником конфликта между Киевом и Москвой
Вашингтон, 15 марта, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Если перспективы поражения Украины станут видимыми, США напрямую вмешаются в конфликт. Об этом заявил на мероприятии неправительственной организации «Комитет за республику» американский журналист Сеймур Херш, ранее проводивший независимое расследование диверсий на «Северных потоках».
«Мне говорят, игра будет такая — «это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян», что не обманет мир. Это мы воюем с россиянами», — сказал он.
Публицист считает, что США не готовы к прямому столкновению с Россией, а РФ ещё даже не задействовала в спецоперации свои «главные силы». Херш также высказал мнение, что в Штатах иллюзорный взгляд на происходящее на Украине и на возможный результат конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Херш заявил, что подрыв «Северных потоков» для США будет иметь ужасные политические последствия. По его мнению, возможен даже выход некоторых стран из НАТО.