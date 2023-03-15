Hokkaido Shimbun: в Японии рыбаки раскритиковали правительство за антироссийскую политику

Токио, , 06:03 — REGNUM В Японии рыбаки жестко раскритиковали правительство страны за антироссийскую политику, которая привела к ответным мерам Москвы — приостановке переговоров по квотам и условиям рыболовства у Курильских островов. В этой зоне японцы полностью остановили рыбный промысел, что отразилось на экономике региона Немуро и рыбопромышленном бизнесе, говорится в статье Hokkaido Shimbun.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти Японии обещали помочь пострадавшим рыбакам, но люди разгневаны и не довольны политикой Токио.

«От вашей политики всегда страдают простые рыбаки. Сегодня у многих людей нет другого выбора, кроме как уйти из рыболовного бизнеса», — цитирует издание рыбаков.

Рыбопромышленников поддержал мэр рыбацкого города Раусу Минору Минатоя, который заявил, что антироссиская политика нанесла ущерб бизнесу. Он отметил, что неизвестно возобновится ли когда-то действие рыболовного соглашения с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер Россия проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах вокруг Южных Курил.