Вашингтон, 15 марта, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил журналистов, что истребители РФ не применяли оружия против беспилотного летательного аппарата MQ-9 США, который летал над Чёрным морем.

Mil.ru Анатолий Антонов

По словам Антонова, российские лётчики действовали очень профессионально, не было контакта, не было использования никакого оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Антонов был вызван в Госдепартамент США в связи с инцидентом с Су-27 и американским беспилотником.