Москва, 14 марта, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Информация о якобы забастовках и закрытии пунктов выдачи заказов Wildberries не соответствует действительности, все продолжают работу в штатном режиме. Об этом РИА Новости рассказали в компании.

Wildberries. Пункт выдачи

«Информация о закрытии пунктов выдачи и уж тем более о «забастовках» не соответствует действительности. Пункты продолжают работу в стандартном режиме», — заверили в компании.

О недовольствах работников СМИ писали не раз, но руководство считает, всё надуманным, полагая, что ситуация накалилась из-за подмены товаров, что остаётся актуальной проблемой для самих же продавцов.

В компании пояснили, что недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи могут подменять товары, а дополнительная защита была введена для избежания подобных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Wildberries намерены объявить забастовку из-за новой политики компании.