Владельцы ПВЗ Wildberries собираются штурмовать маркетплейс из-за новых штрафов

Москва, , 15:49 — REGNUM Сотрудники Wildberries намерены объявить забастовку из-за новой политики российского марктеплейса. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Wildberries © Sergey Petrov/Global Look Press

Согласно новой оферте, держателей пунктов выдачи заказов (ПВЗ) лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь, с владельцев ПВЗ удерживают полную стоимость товара. Кроме того, политика маркетплейса обязывает держателей пунктов выдачи выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет.

По словам сотрудников, Wildberries, списания начались 9 марта. Они также отмечают, что при возвращении брака на склад нет никаких гарантий того, что продукцию изымут из оборота, что в свою очередь, указывает на то, что со штрафами могут столкнуться и другие держатели ПВЗ.

В связи с этим около семи тысяч недовольных работников приняли решение штурмовать главный офис маркетплейса в надежде на смягчение новых правил.

Как сообщало ИА REGNUM, маркетплейсы в России будут обязаны контролировать работу продавцов и проверять до продаж подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки.

Напомним, что в 2022 году Минпромторг обвинил маркетплейс Wildberries в том, что тот является каналом сбыта контрафакта в России. Wildberries эти обвинения отвергал.