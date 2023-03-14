Вашингтон, 14 марта, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Госдепартамент в связи с инцидентом с Су-27 и американским беспилотником над Чёрным морем.

МИД России Анатолий Антонов

Посла примут «после обеда» (в ночь на 15 марта по московскому времени), заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Антонову намерены заявить о «резком неудовлетворении» из-за якобы непрофессиональных действий летчиков российских истребителей, перехватывавших беспилотник, отметил Прайс.

Ранее 14 марта представители европейского командования Вооруженных сил США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9.

Беспилотник упал в нейтральных водах. Отмечалось, что истребитель повреждений не получил.

В американской администрации в свою очередь сообщили, что президента США Джозефа Байдена проинформировали о происшествии.

Представители командования ВС США в Европе обвинили в инциденте российскую сторону. В Белом доме заявили, что полеты беспилотников США над Черным морем будут продолжены, а российской стороне будет выражена озабоченность.