Американское командование заявило о столкновении Су-27 с американским беспилотником

Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, заявили 14 марта представители европейского командования Вооруженных сил США.

Российский истребитель Су-27 navy. mil. gov. ua

Беспилотник упал в нейтральных водах, сказано в сообщении.

В инциденте американская сторона обвинила Россию, заявив, что два самолета Су-27 совершили «небезопасный перехват» беспилотника, который выполнял операцию в международном воздушном пространстве.

В американской администрации в свою очередь сообщили, что президента США Джозефа Байдена проинформировали о происшествии.

США намерены выразить России по дипломатическим каналам обеспокоенность по поводу перехвата беспилотника над Черным морем, отметили также в Белом доме.