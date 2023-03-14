Moody’s пересмотрело прогноз для банковской системы США до негативного

Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило оценку кредитоспособности американского банковского сектора со «стальной» на «негативную». Об этом 14 марта сообщил местный телеканал CNBC.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты приняли во внимание стремительное ухудшение операционной среды после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank (SNY), а также массового изъятия депозитов из указанных банков и Silvergate Bank. По оценкам агентства, несмотря на действия Федеральной резервной системы (ФРС) США риск для банковской системы сохраняется с учётом количества незастрахованных вкладов в других банках. Эксперты также ожидают дальнейшего роста ставки ФРС.

Ранее экс-помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что несмотря на заявление президента США Джо Байдена, банковской системе страны угрожает опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в экономических проблемах, с которыми столкнулась страна. Он также добавил, что Соединённые Штаты ждёт Великая депрессия.