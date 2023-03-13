Экс-помощник главы минфина США: банковская система страны небезопасна

Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Несмотря на заявление президента США Джо Байдена, банковской системе страны угрожает опасность. Об этом РИА Новости заявил экс-помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Доллар © ИА REGNUM

«Пять крупнейших банков США несут риски потерь вдвое больше мирового ВВП», — уточнил он.

По мнению эксперта, американские банки будут вынуждены избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесцениванию бумаг.

Существуют триллионы вторичных финансовых инструментов, чувствительных к изменению ставки Федеральной резервной системы США (ФРС), для предотвращения последующих банкротств банков, ФРС необходимо понизить ключевую ставку, считает Робертс.

Федеральному резерву придётся отказаться от высокой процентной ставки, именно она подрывает балансы в финансовом секторе и способствует росту спектра повсеместного обрушения, пояснил бывший помощник министра финансов США.

По его словам, альтернативой этому может быть выделение крупных сумм на спасение кредитных организаций, что может привести к обесцениванию доллара.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что лишилась выходных из-за краха банка Silicon Valley Bank. По словам чиновницы, ей пришлось заниматься урегулированием вопросов, связанных с решением возникших после закрытия банка проблем. При этом Йеллен призвала не волноваться, так как, по её словам, «американская экономика опирается на надежную и крепкую банковскую систему».