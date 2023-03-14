При взрыве в Мелитополе пострадали два человека
В экстренных службах Мелитополя рассказали о пострадавших от взрыва автомобиля
Мелитополь, 14 марта, 2023, 19:51 — ИА Регнум. При взрыве автомобиля в центре Мелитополя вечером 14 марта два человека получили ранения, сообщили в экстренных службах Запорожской области.
Пострадавшие, мужчина и женщина, госпитализированы.
Подрыв автомобиля был произведен с помощью самодельного взрывного устройства, сообщили также в экстренных службах.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мощность взрывного устройства по предварительным данным составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.
Рогов отметил, что в районе, где произошел взрыв, нет никакой военной инфраструктуры. Из этого нужно сделать вывод, что Киевом произведен очередной теракт против мирного населения, добавил он.
Как сообщалось ранее, взрыв произошел около 18:30 мск в районе центрального рынка Мелитополя в одном из дворов на улице Кирова. На месте работают спасательные службы, обстоятельства происшествия уточняются.