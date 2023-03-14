В центре Мелитополя взорвался автомобиль
Мелитополь, 14 марта 2023, 19:02 — REGNUM В центре Мелитополя вечером 14 марта прогремел взрыв, сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Взорвался автомобиль в районе городского рынка на улице Кирова. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.
Жителей Мелитополя призывали сохранять спокойствие.
12 марта в главном управлении МВД по Запорожской области сообщили об обнаружении схрона с оружием. Его содержимое было изъято.