В районе рынка в Мелитополе взорвался автомобиль

Мелитополь, , 19:02 — REGNUM В центре Мелитополя вечером 14 марта прогремел взрыв, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Мелитополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Взорвался автомобиль в районе городского рынка на улице Кирова. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.

Жителей Мелитополя призывали сохранять спокойствие.

12 марта в главном управлении МВД по Запорожской области сообщили об обнаружении схрона с оружием. Его содержимое было изъято.