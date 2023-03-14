Берлин, 14 марта, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Суд в ФРГ отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, поддержав передачу активов российской компании под внешнее управление. Об этом 14 марта сообщает местный журнал Der Spiegel.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press Роснефть

«Федеральный административный суд утвердил внешнее управление двумя немецкими дочерними компаниями российской нефтяной компании «Роснефть», — говорится в материале.

Уточняется, что суд признал указ федерального министерства экономики законным.

Ранее минэкономики ФРГ сообщило, что дочерние компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing переданы под управление регулятора Германии.

Между тем в «Роснефти» назвали решение Берлина нарушением всех принципов рыночной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе американские власти получили судебный ордер на арест самолета, принадлежащего компании «Роснефть». По мнению Вашингтона, антироссийские санкции запрещают самолетам, произведенным в США, летать в Россию без наличия действующей лицензии. Поэтому такие самолёты должны быть подвергнуты аресту.