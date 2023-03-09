Вашингтон, 9 марта 2023, 02:54 — REGNUM Американские власти получили судебный ордер на арест самолета, принадлежащего компании «Роснефть», сообщает министерство юстиции США.

Дядя Сэм
Дядя Сэм

«США выдали… ордер на арест принадлежащего компании «Роснефть» самолета Boeing 737-7JU… Окружной суд восточного округа Нью-Йорка санкционировал арест, установив возможную причину, согласно которой самолет подлежал аресту на основе нарушений закона об экспортном контроле и последних санкций против России», — говорится в заявлении минюста США.

По мнению Вашингтона, антироссийские санкции запрещают самолетам, произведенным в США, летать в Россию без наличия действующей лицензии. Поэтому такие самолёты должны быть подвергнуты аресту.

Boeing 737-7JU «Роснефти» сейчас находится в России. Его предположительная стоимость оценивается в $25 млн.

Напомним, что Запад ввёл антироссийские санкции в том числе и против сектора гражданской авиации. Так, США, Канада и ЕС закрыли своё воздушное пространство для полётов самолётов из России.

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