Лондон, , 18:07 — REGNUM Стоимость природного газа в Европе упала ниже $500 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цена на газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки $522,7, но позже опустились до $495,6 за тысячу кубометров, потеряв 9,7%.

Несмотря на падение показателя, газовые котировки более чем вдвое превышают средние значения за многолетнюю историю наблюдений.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы Евросоюза на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в 2022 году выросли в 3,3 раза. ЕС в основном закупал газ в 27 странах, общие траты — 208 млрд евро против 62,5 млрд в 2021 году.