Вашингтон, 14 марта, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Американская певица армянского происхождения Шер заявила в соцсетях, что Украина — шанс «избавиться от России», чем вызвала споры среди своих подписчиков в Twitter.

FS/Global Look Press Шер

Ранее 76-летняя артистка обвинила ряд стран, в том числе Россию и Китай, в якобы ненависти к США. По её словам, они сложа руки наблюдают за закатом американской цивилизации.

Украина, по мнению Шер, была «шансом избавиться от России», но этот шанс будет вот-вот потерян. Россия «захватит Украину», а потом переключится на страны НАТО, написала она.

Фолловеры возразили Шер, отметив, что Россия не захватывала никаких территорий за последнюю сотню лет. Один из подписчиков опубликовал в ответ на реплику певицы карту расположения американских военных баз. Ответа на этот комментарий от владелицы микроблога не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шер раскритиковали в Сети за утверждение, что она якобы могла спасти погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, если бы оказалась рядом. Пользователи заявили, что у певицы развился комплекс «белого спасителя». Позднее Шер принесла извинения за свои слова.