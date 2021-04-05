Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Легендарной американской певице Шер пришлось извиниться за твит, в котором она заявила, что теоретически могла бы спасти Джорджа Флойда. Об этом 5 апреля сообщает CNN.

Певица и актриса ранее написала в своей социальной сети, комментируя смерь Флойда, что «Я знаю, это звучит глупо, но я продолжаю думать… может если я была бы там… я могла бы помочь».

Твитт вызвал бурную критику, а некоторые обвинили Шер в том, что у нее комплекс «белого спасителя».

Один из пользователей написал: «при всем уважении Шер, у тебя комплекс белого спасителя. Прекрати»

Позже Шер отказалась от свои слов и сообщила, что от всего сердца извиняется, если обидела кого-нибудь своим заявлением.

Как сообщалоИА REGNUM, в конце мая 2020 года в городе Миннеаполис американского штата Миннесота полицейские в ходе задержания рецидивиста афро-американца Джорджа Флойда применили удушающий прием, который позже привел к смерти арестованного.

Отметим, что смерть Флойда повлекла за собой протесты по всем США и стала бурно обсуждаться в СМИ и социальных сетях.