Москва, 14 марта, 2023, 17:21 — ИА Регнум. До 150 военных ВСУ уничтожено российскими силами на донецком направлении. Об этом 14 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

По его словам, в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений «Южной» группировки войск «за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих» в районах населённых пунктов Красное, Тоненькое и Зализнянское (ДНР).

Кроме того, потери ВСУ составили три танка, две боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре пикапа.

Также противник потерял самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-20, противотанковую пушку МТ-12, две американские артиллерийские системы М777.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВС РФ уничтожили за сутки на южнодонецком, херсонском, купянском и запорожском направлениях более 170 военных ВСУ.