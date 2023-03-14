Улан-Удэ, , 16:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что важнейшим результатом 2022 года является кратное усиление экономического суверенитета страны.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Россия за год прошла очень важный этап своего развития.

«Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», — сказал глава государства в ходе общения с работниками авиазавода в Улан-Удэ.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин также заявил, что попытки развалить двухполярный мир начались сразу после исчезновения Советского Союза.