Москва, 14 марта 2023, 16:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин 14 марта на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в Улан-Удэ заявил, что попытки развалить двухполярный мир начались сразу после исчезновения СССР.

Владимир Путин
Владимир Путин
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Послевоенное мироустройство было создано странами, победившими во Второй мировой войне, прежде всего США и СССР, сказал глава государства.

Казалось, что с момента распада СССР основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так, отметил президент.

Геополитические интересы Запада оказались для него гораздо важнее, чем идеологические противоречия с СССР, констатировал Путин. После распада СССР Запад пытался «раскачивать» Россию, создавая в нашей стране пятую колонну и присылая в Россию «орды международных террористов», добавил он.