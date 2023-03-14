Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что важнейшим результатом 2022 года является кратное усиление экономического суверенитета страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, Россия за год прошла очень важный этап своего развития.

«Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», — сказал глава государства в ходе общения с работниками авиазавода в Улан-Удэ.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин также заявил, что попытки развалить двухполярный мир начались сразу после исчезновения Советского Союза.