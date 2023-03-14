Улан-Удэ, , 16:23 — REGNUM Россия на Украине опиралась на тех, кто считал себя частью Русского мира, но после 2014 года сторонников нормальных отношений стали истреблять. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 14 марта в Улан-Удэ.

Одесса. 2 мая 2014 г RADAK1

По его словам, сначала произошла трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, там людей сожгли заживо. Затем возникла проблема Крыма, Россия не могла Крым не поддержать. Потом появилась проблема Донбасса.

«После 2014 года на Восточной Украине началось просто истребление всех, кто выступал за нормальные отношения с Россией», — подчеркнул Путин в ходе встречи с работниками авиационного завода.

Восемь лет Россия пыталась решить проблему, но её водили за нос. Это и привело к текущей ситуации. Россия сейчас ведёт борьбу за своих людей, за русский мир, а также за существование российской государственности, добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал самым важным итогом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета России.