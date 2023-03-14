Москва, , 15:46 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком, херсонском, купянском и запорожском направлениях более 170 военных ВСУ, сообщили 14 марта в Министерстве обороны РФ.

Военнослужащие во время боевой работы пушек 2С5 «Гиацинт-С» © Станислав Красильников/ТАСС

Так, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области.

«Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также на указанном направлении были уничтожены боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 военных ВСУ, а также три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».

На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах Пречистовки ДНР и Успеновки Запорожской области. Потери на данных направлениях составили до 60 военнослужащих ВСУ, а также две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20.