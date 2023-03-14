Москва, 14 марта, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком, херсонском, купянском и запорожском направлениях более 170 военных ВСУ, сообщили 14 марта в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащие во время боевой работы пушек 2С5 «Гиацинт-С»

Так, на купянском направлении были поражены подразделения ВСУ в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области.

«Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Также на указанном направлении были уничтожены боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре САУ «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.

На херсонском направлении уничтожено свыше 40 военных ВСУ, три БТР, три автомобиля, две САУ «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».

На южнодонецком и запорожском направлениях поражены подразделения противника в районах Пречистовки в ДНР и Успеновки Запорожской области. Потери оставили до 60 военных, две БТР, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20.

Ранее 14 марта представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ лишились истребителя МиГ-29, самолёт сбили российские военные на территории ДНР. Он уточнил, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт в районе города Покровск.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации. Артиллеристы ЗВО в ходе проведения спецоперации поддерживая наступательные действия российских мотострелковых и танковых подразделений, ежедневно наносят массированные удары по позициям ВСУ.