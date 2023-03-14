Российские штурмовики взяли под контроль помещение завода АЗОМ в Артёмовске

Донецк, , 14:25 — REGNUM Российские вооруженные силы ведут ожесточенные бои в Артёмовске и к 14 марта под контроль взято одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в ВС РФ. Фактически это артёмовская «Азовсталь», информирует авторитетный телеграм-канал «Военный обозреватель». Бои проходят на рекордной глубине до 320 метров, сообщает военкор Александр Симонов.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Информацию подтвердил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин: «Мы продвигаемся в Артёмовске. Сегодня наши военные взяли под контроль предприятие «Востокмаш» на территории завода АЗОМ». По его оценке, у противника сейчас около 25 тысяч человек в районе Часова Яра и Константиновки, но этого мало для решительных действий.

АЗОМ (более ранее название Завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга) построили в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут) в 1954 году. На обширной территории завода сохранилась сеть подземных коммуникаций, так как при его проектировании учли возможный ядерный конфликт. Утверждается, что в декабре 2022 года на заводе побывал президент Украины Владимир Зеленский и вручил награды украинским военным.

«Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» зашли на завод АЗОМ. Это принципиально важный опорный пункт противника. Если мы возьмём завод, то центр Артёмовска быстро падёт. Успешный штурм похоронит надежды противника на удержание города», — отметил в своем телеграм-канале военкор Юрий Подоляка. По его оценке, этот завод на порядок меньше и слабее, чем «Азовсталь».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что в ближайшие 10–15 дней ВСУ предпримут контратаки с попытками отбросить наши войска к северу и югу от Артёмовска.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта РИА Новости со ссылкой на свои источники известило о том, что одно из помещений АЗОМ в Артёмовске заняли российские военные. Хотя еще в конце 2022 года украинский президент Владимир Зеленский там награждал украинских военных.