Москва, 14 марта, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Кризис вокруг Украины спровоцировали страны Запада, солгавшие и предавшие Минские соглашения. Об этом президент фонда «За мир, согласие и процветание» (Швейцария) Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, заявил 14 марта на конгрессе Международного движения русофилов.

Илья Питалев/ РИА Новости Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль

Он отметил, что его дед называл Россию великой державой, которая для Франции является естественным партнёром. В этом, как говорил генерал де Голль, есть категорический императив опыта и здравого смысла. Это идеал Франции и партнёрской России, который противостоит неолиберальной модели и который позволяет нации свободно выражаться и выбирать союзников.

«Это также здравый смысл. Нынешний кризис, спровоцированный НАТО и выгодный Вашингтону, не сможет разрушить то, о чём я говорил», — приводит слова Пьера де Голля корреспондент ИА REGNUM.

Он призвал вступить в борьбу и разоблачать ложь разжигателей войны. Западные страны солгали и предали Минские соглашения.

«Мир нужно завоёвывать, и дружбу нужно строить вокруг того, что нас объединяет, в духе верности. Нет дружбы без уважения к идентичности друг друга и понимания, кем мы являемся. Западные страны не смогут выйти из конфликта, если они не поймут историю, душу и личность русского народа», — сказал политик.

По словам Пьера де Голля, мир меняется с большой скоростью: центры принятия решений перемещаются на восток. Американцы понимают это, и нынешний конфликт является также идеологическим в защиту наших ценностей, религии и семьи. Неолиберальная модель, основывающаяся на культе получения радости от этой жизни, во многом испортила общество, потому что она приводит к дисбалансам. Она больше не создаёт ценностей.

В борьбе важна роль общественности, и на Западе понимают, насколько народом манипулируют. Сегодня общественное мнение Франции выступает против несправедливости экономического кризиса, американцев и НАТО. Это борьба за истину. Мы привержены этой борьбе за укрепление связей между Францией и РФ, как это понимал генерал де Голль, заключил он.

Ранее Пьер де Голль выразил восхищение единением и патриотизмом русского народа на фоне принижения образа России в западных странах.