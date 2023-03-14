Внук де Голля: украинский кризис спровоцировал Запад
Внук Шарля де Голля обвинил НАТО в разжигании конфликта на Украине
Москва, 14 марта, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Кризис вокруг Украины спровоцировали страны Запада, солгавшие и предавшие Минские соглашения. Об этом президент фонда «За мир, согласие и процветание» (Швейцария) Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, заявил 14 марта на конгрессе Международного движения русофилов.
Он отметил, что его дед называл Россию великой державой, которая для Франции является естественным партнёром. В этом, как говорил генерал де Голль, есть категорический императив опыта и здравого смысла. Это идеал Франции и партнёрской России, который противостоит неолиберальной модели и который позволяет нации свободно выражаться и выбирать союзников.
«Это также здравый смысл. Нынешний кризис, спровоцированный НАТО и выгодный Вашингтону, не сможет разрушить то, о чём я говорил», — приводит слова Пьера де Голля корреспондент ИА REGNUM.
Он призвал вступить в борьбу и разоблачать ложь разжигателей войны. Западные страны солгали и предали Минские соглашения.
«Мир нужно завоёвывать, и дружбу нужно строить вокруг того, что нас объединяет, в духе верности. Нет дружбы без уважения к идентичности друг друга и понимания, кем мы являемся. Западные страны не смогут выйти из конфликта, если они не поймут историю, душу и личность русского народа», — сказал политик.
По словам Пьера де Голля, мир меняется с большой скоростью: центры принятия решений перемещаются на восток. Американцы понимают это, и нынешний конфликт является также идеологическим в защиту наших ценностей, религии и семьи. Неолиберальная модель, основывающаяся на культе получения радости от этой жизни, во многом испортила общество, потому что она приводит к дисбалансам. Она больше не создаёт ценностей.
В борьбе важна роль общественности, и на Западе понимают, насколько народом манипулируют. Сегодня общественное мнение Франции выступает против несправедливости экономического кризиса, американцев и НАТО. Это борьба за истину. Мы привержены этой борьбе за укрепление связей между Францией и РФ, как это понимал генерал де Голль, заключил он.
Ранее Пьер де Голль выразил восхищение единением и патриотизмом русского народа на фоне принижения образа России в западных странах.