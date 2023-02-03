Вологда, , 14:36 — REGNUM Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль восхитился единением и патриотизмом русского народа на фоне принижения образа России в западных странах. Об этом он заявил журналистам.

Первого и второго февраля Пьер де Голль побывал на торжественных мероприятиях в Волгограде, которые были приурочены к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. А 3 февраля он побывал в музее-панораме «Сталинградская битва».

Он рассказал, что посетил Волгоград, чтобы отдать дань уважения памяти защитников Сталинграда.

Пьер де Голль добавил, что его семья и дед всегда восхищались способностью русских сопротивляться и сражаться с врагами.

«Меня особо впечатляет патриотизм и вера русского народа. На Западе, особенно в странах НАТО, стараются принизить образ России. И передают факты противоположным образом», — заявил внук бывшего президента Франции.

Он также добавил, что чем больше дискриминируется образ России, тем больше он ощущает единение и сплочённость русского народа.

«Это меня сильно впечатляет. Я бы очень хотел, чтобы у европейцев было такое же чувство патриотизма и единения, что совершенно не так», — подчеркнул де Голль, напомнив, что Францию и Россию связывают долгая история и дружба.

Он выказал надежду на то, что страны вернутся снова к хорошим отношениям.

«Это необходимо, это вопрос здравого смысла. Я бы хотел, чтобы Франция могла принять прямое участие в восстановлении этого состояния. До здравствует франко-российская дружба!» — заявил Пьер де Голль.

Как передавало ИА REGNUM, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с послушным песиком НАТО после его слов о возможной поставке самолетов Киеву. А читателей Figaro возмутило заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной поставке самолетов Киеву.