Песков прокомментировал информацию о поставках AUKUS подлодок Австралии
Москва, 14 марта 2023, 13:13 — REGNUM Возникает много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения ядерного оружия. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о поставках подлодок Австралии.
«Возникает много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения», — сказал Песков.
По его словам, нужно соблюдать транспарентность и отвечать на возникающие вопросы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США, Британия и Австралия в рамках военного блока AUKUS планируют разработать новую подводную лодку с ядерной установкой.
По словам президента США Джо Байдена, подлодки, которые отправят Австралии в рамках блока AUKUS, будут оснащены атомными силовыми установками, но не будут нести ядерное оружие.