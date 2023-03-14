Песков: предметного разговора о встрече Путина и Трампа не было

Москва, , 13:12 — REGNUM Предметного разговора и каких-либо инициатив относительно возможности провести встречу президента России Владимира Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина и Трампа до президентских выборов в США.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока об этом речи, предметного разговора не было, инициатив не было», — заявил Песков, добавив, что в целом на высшем уровне контактов с Вашингтоном нет, российско-американские дипломатические отношения сейчас находятся в низшей точке.

Он отметил, что во время президентства Трампа общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное.

«Посмотрим, что будет дальше», — уточнил политик.