Москва, 14 марта, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Россия, в отличие от стран Запада, не дружит «против кого-то» и ни к кому не относится свысока, заявил 14 марта на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Даже сейчас, «в период ожесточенной гибридной войны» против Запада, Россия не вынуждает страны мира занимать ту или иную позицию по международным вопросам, поскольку не считает себя «исключительной», не требует выполнять свои «приказы», отметил Лавров.

Западные страны ведут себя таким образом, чтобы «всеми правдами и неправдами удержать ускользающее господство», добавил он.

Руководители стран мира смогут сделать выводы из этой разницы в отношении, уверен министр.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на открытии конгресса Лавров также заявил, что продвижение инфраструктуры НАТО в Азию представляет собой «серьёзную заявку на конфронтацию на долгие годы».