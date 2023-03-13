Адвокат Шапиро: Следком возбудил дело о покушении на убийство командира «Ахмата» Алаудинова

Москва, , 05:52 — REGNUM Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ возбудило уголовное дело в связи с покушением на убийство командира спецназа «Ахмат» заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова, заявил адвокат Денис Шапиро.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что Алаудинова пытались отравить — он получил конверт с письмом, пропитанным неизвестным веществом. После этого пострадавшего госпитализировали. 7 марта Алаудинов рассказал, что вернулся после лечения в зону специальной военной операции.

«Военный следственный отдел ГВСУ Следственного комитета России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, в связи с осуществлением последними служебной деятельности)», — сказал юрист, которого цитирует РИА Новости.

По словам адвоката, Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев признаны по этому делу потерпевшими. Шапиро отметил, что личности подозреваемых в совершении преступления пока не установлены.

Вместе с тем, как подчеркнул юрист, начался допрос свидетелей. Кроме того, проводится судебно-химическая экспертиза вещества, которым пытались отравить Алаудинова.