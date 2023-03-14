Розенбаум: гастрольный тур продолжится, перенесут только концерт в Братске
Москва, 14 марта 2023, 10:38 — REGNUM Госпитализированный в Красноярске певец Александр Розенбаум заверил поклонников, что гастрольный тур будет продолжен.
«Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку», — написал артист в соцсети.
Он рассказал, что оставшийся гастрольный график останется в силе, несмотря на отмену концерта в Братске.
Как сообщало ИА REGNUM, народного артиста России Александра Розенбаума госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске