Москва, , 10:38 — REGNUM Госпитализированный в Красноярске певец Александр Розенбаум заверил поклонников, что гастрольный тур будет продолжен.

Певец Александр Розенбаум © Евгений Биятов/РИА Новости

«Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку», — написал артист в соцсети.

Он рассказал, что оставшийся гастрольный график останется в силе, несмотря на отмену концерта в Братске.

Как сообщало ИА REGNUM, народного артиста России Александра Розенбаума госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске