Красноярск, , 08:36 — REGNUM Народного артиста России Александра Розенбаума госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске, сообщают 14 марта «Известия» со ссылкой на источник.

Народный артист России Александр Розенбаум © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что это случилось во время гастролей 71-летнего исполнителя.

«Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии», — сообщил собеседник агентства.

По данным ряда телеграм-каналов, народный артист России пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб, потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Розенбаум признался, что возраст даёт о себе знать и что он испытывает проблемы со здоровьем.

«Это не значит, что я дряхлый и немощный старик, но я как доктор ещё понимаю, что сосуды мои реагируют уже немножко не так», — сказал тогда Розенбаум.

Певец отметил, что иногда на концерте ему становится не очень хорошо, но подчеркнул, что зрители не должны этого видеть.