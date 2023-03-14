Александра Розенбаума госпитализировали во время гастролей в Красноярске
Красноярск, 14 марта 2023, 08:36 — REGNUM Народного артиста России Александра Розенбаума госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске, сообщают 14 марта «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что это случилось во время гастролей 71-летнего исполнителя.
«Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии», — сообщил собеседник агентства.
По данным ряда телеграм-каналов, народный артист России пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб, потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла успешно.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Розенбаум признался, что возраст даёт о себе знать и что он испытывает проблемы со здоровьем.
«Это не значит, что я дряхлый и немощный старик, но я как доктор ещё понимаю, что сосуды мои реагируют уже немножко не так», — сказал тогда Розенбаум.
Певец отметил, что иногда на концерте ему становится не очень хорошо, но подчеркнул, что зрители не должны этого видеть.