Евросоюз исключил из санкционного списка Стремоусова, Сунгоркина и Петрунина

Брюссель, , 10:24 — REGNUM Евросоюз исключил трёх граждан России из санкционного списка. Об этом 14 марта сообщается в официальном журнале ЕС.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Из списка удалены бывший замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, бывший главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и экс-депутат Госдумы РФ Николай Петрунин в связи с их смертью.

13 марта Евросоюз в очередной раз продлил антироссийские санкции на полгода.

Напомним, Сунгоркин умер 14 сентября 2022 года в возрасте 68 лет. Петрунин скончался 12 октября 2022-го в возрасте 46 лет. Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в результате ДТП, ему было 45 лет.