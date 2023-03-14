Вашингтон, 14 марта, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Раненого солдата ВСУ в назидание и поучение нужно наградить медалью НАТО и портретом президента Украины Владимира Зеленского с мешками денег в руках. О такой «награде» написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Каждый раненный в бою украинский солдат должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами, чтобы напомнить им, за что они сражаются», — предложил Дрейвен.

Экс-военный отметил, что молится за безопасность жителей России и за то, чтобы боевики ВСУ перестали сражаться «вопреки своим интересам и от имени Запада».

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО противится завершению конфронтации между Украиной и Россией, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.