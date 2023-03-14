Вашингтон, 14 марта 2023, 05:46 — REGNUM Власти США призывают председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина к прямому общению с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 13 марта сказал журналистам помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
President.gov.ua

Чиновник пояснил, что Штаты призывали председателя Си пойти на контакт с президентом Зеленским с той целью, чтобы выслушать мнение о ситуации на Украине не только с российской стороны.

«Мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке», — сказал Салливан.

Он также выразил надежду, что разговор двух лидеров убедит Китай не помогать России в спецоперации.

Официальной информации ни с одной из сторон пока не прозвучало.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин намерен посетить Москву и встретиться с президентом Владимиром Путиным 20–27 марта.