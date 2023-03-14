Вашингтон, 14 марта, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Власти США призывают председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина к прямому общению с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 13 марта сказал журналистам помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Чиновник пояснил, что Штаты призывали председателя Си пойти на контакт с президентом Зеленским с той целью, чтобы выслушать мнение о ситуации на Украине не только с российской стороны.

«Мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке», — сказал Салливан.

Он также выразил надежду, что разговор двух лидеров убедит Китай не помогать России в спецоперации.

Официальной информации ни с одной из сторон пока не прозвучало.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин намерен посетить Москву и встретиться с президентом Владимиром Путиным 20–27 марта.