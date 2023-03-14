Дублин, 14 марта, 2023, 05:22 — ИА Регнум. НАТО противится завершению конфронтации между Украиной и Россией, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Такое мнение он высказал в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«НАТО не хочет окончания конфронтации. Не будет мира и стабильности, пока существует НАТО», — уверен Уоллес.

Он назвал целью визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину создание препятствий для установления мира. Политик подчеркнул, что конфликт между Киевом и Москвой намерены продолжать, несмотря на гибель тысяч людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что намерен стать генеральным секретарем НАТО. Он назвал альянс крепким как никогда.