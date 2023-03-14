Вашингтон, 14 марта, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Страны мира отказываются от расчётов в долларах из-за антироссийских санкций, тем самым лишая США международного влияния. Такое мнение высказал обозреватель New York Post Джей Ньюман.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу», — отметил он.

По мнению обозревателя, снижение количества долларовых расчётов приведёт к удорожанию товаров, закупаемых Штатами из-за границы. Журналист подчеркнул, что на другие валюты для сделок уже переходят более ста стран, не поддержавших санкции против РФ. Государства объединяются в экономические партнёрства, и это показывает, что заявления об отсутствии альтернативы доллару не имели под собой почвы и не оправдываются.

Ньюман предрёк снижение спроса на американскую валюту, а затем и падение её стоимости. Эти изменения в свою очередь повлекут за собой удорожание товаров в США, уверен журналист. Страна может оказаться в долговой яме, и власти будут вынуждены наводить порядок в экономике, также говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Кевин Маккарти заявил, что превышающий 120% от ВВП государственный долг страны является главной угрозой для неё. Сложившаяся ситуация может помешать развитию страны, так как госдолг сейчас выше, чем когда-либо за всю историю США, констатировал он.