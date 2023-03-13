Москва, 14 марта, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Сердце российского фигуриста Романа Костомарова может остановиться из-за очередной операции по ампутации конечностей. Спортсмен продолжает оставаться подключенным к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщил источник «Известий».

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Костомаров

Фигурист по-прежнему слаб, не может дышать и двигаться самостоятельно. Не исключено, что ему будут проводить новую ампутацию, потому что сепсис сохраняется. Новая операция может стать причиной остановки сердца спортсмена в связи с его состоянием, отметил источник. От прогнозов врачи воздерживаются.

Медработники следят за тем, чтобы на теле Костомарова не появлялись пролежни. В палату доставлен специальный матрас, фигуриста переворачивают каждые два часа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее сообщалось, что Костомаров остаётся без сознания. Его готовят к новой операции по ампутации конечностей.