Москва, , 13:46 — REGNUM Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову предстоит перенести ещё одну операцию по ампутации конечностей. Он остаётся без сознания, сообщает 13 марта телеграм-канал Mash.

Костомаров дышит с помощью трубки в горле, ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что он пришёл в себя, не соответствуют действительности.

Фигуристу перестали давать препараты, погружавшие его в медикаментозный сон, но полноценно в сознание он не пришёл. Изредка он может открывать глаза. Новая операция необходима из-за развития сепсиса.

«Сепсис продолжает прогрессировать, хирурги планируют провести повторную ампутацию, чтобы сохранить жизнь спортсмену», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 46-летний Роман Костомаров находится в больнице с января, его госпитализировали из-за пневмонии. Из-за нарушения кровообращения у спортсмена началось постепенное отмирание тканей конечностей, ему ампутировали пальцы на руках и стопы.